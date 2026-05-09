Путин назвал причины отказа от демонстрации техники на параде

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Парад по случаю Дня Победы прошел без военной техники не только из соображений безопасности, но и потому, что Вооруженные силы РФ должны сосредоточить силы на специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу парада, вы знаете, мы приняли решение о том, что в этом году он не юбилейный, но тем не менее все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники и не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции", - сказал Путин во время пресс-подхода, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как прошел праздничный день, были ли провокации с учетом прозвучавших накануне заявлений из Киева и на фоне принятия мер безопасности на Параде.

Президент подчеркнул: "Что касается провокационных заявлений, то эти решения (об отсутствии техники на Параде - "ИФ") были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие провокационные заявления".

Путин отметил, что российская сторона отреагировала на эти провокационные заявления, и напомнил о заявлении Минобороны РФ, что в случае попытки срыва праздничных мероприятий Москва будет вынуждена нанести ответные массированные ракетные удары по центру Киева, а также о ноте МИД РФ.

Он подчеркнул, что Минобороны пока ему ничего не докладывало, были ли провокации Киева в День Победы. После встреч по случаю 9 мая он получит доклад от ведомства по обстановке.