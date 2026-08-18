Ушаков опроверг сообщения о неофициальной миссии представителя США Кука на ПМЭФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков опроверг сообщения о неофициальной переговорной миссии председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимса Кука на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

"Нет, он со многими представителями общался. Ничего закрытого там не было", - сказал он корреспонденту информационной службы "Вести", комментируя соответствующие публикации СМИ.

Отвечая на вопрос, были ли это переговоры по налаживанию связей с США, Ушаков ответил: "Там были переговоры по налаживанию и развитию культурных связей с Америкой".