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В Белгородском округе нашли тела двоих погибших 15 августа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Белгородском округе в поселке Октябрьский нашли тела двух мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса 15 августа, сообщил областной оперштаб.

"Личности погибших установлены", - добавили в штабе и выразили соболезнования близки и родным погибших.

В Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал в результате атаки дрона на "ГАЗель" в селе Головчино Грайворонского округа. У него диагностировали ушиб грудной клетки. Для обследования его переведут в Белгород.

В селе Дунайка Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона пробиты крыши двух частных домов.

В Белгородском округе в поселке Майский от атак FPV-дронов повреждены три грузовых автомобиля, линия электропередачи и забор частного дома. В селе Никольское вследствие взрыва дрона поврежден автобус. Второй дрон атаковал парковку перед коммерческим объектом - повреждены кузова и стекла двух автомобилей. В селе Отрадное в результате детонации FPV-дрона разбита передняя часть кузова автомобиля.

В поселке Пятницкое Волоконовского округа дрон нанес удар по грузовой машине - транспорт поврежден. В хуторе Плотовка от детонации FPV-дрона разбиты окна и посечен фасад частного дома. В селе Староивановка при ударе дрона поврежден автомобиль.

В районе поселка Ракитное от взрыва FPV-дрона повреждена кабина грузовика.

В селе Нежеголь Шебекинского округа при ударе дрона повреждена грузовая машина. В селе Новая Таволжанка вследствие атак FPV-дронов выбиты окна, посечены фасады и кровли двух частных домов. Еще одно домовладение сгорело. В хуторе Ржавец дрон атаковал коммерческий объект - посечен навес. В городе Шебекино при ударе дрона получил повреждения автобус. В селе Ржевка FPV-дрон атаковал грузовую машину и нанес ей повреждения. Еще один дрон сдетонировал во дворе частного дома - разбиты окна, посечены кровля и грузовой автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Октябрьский Белгородский округ Новая Таволжанка Белгородская область
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