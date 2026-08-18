Экс-бенефициары "Промсвязьбанка" Ананьевы заочно осуждены в РФ на 8 лет каждый

Алексей и Дмитрий Ананьевы признаны виновными в хищении у банка около 40 млрд рублей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы признал бывших председателя совета директоров и председателя правления ПАО "Промсвязьбанк" Алексея и Дмитрия Ананьевых виновными в хищении у банка около 40 млрд рублей.

"Признать Алексея и Дмитрия Ананьевых виновными в совершении преступления и назначить каждому наказание в виде 8 лет колонии строгого режима со штрафом 700 тыс. рублей заочно", - говорится в приговоре суда.

После отбытия наказания Ананьевым запрещено в течение шести месяцев заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными и управленческими функциями в коммерческих организациях.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал в пользу ПАО "Промсвязьбанк" более 27 млрд рублей. Также с братьев взыскано более 12 млрд рублей в качестве возмещения материального ущерба.

После заседания адвокат Алексея Ананьева Дина Тюрина заявила, что не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляции.

"За время следствия и суда не было представлено ни одного доказательства, что мой подзащитный Ананьев Алексей Николаевич совершил какое-либо преступление. Из 50 свидетелей обвинения мы допросили всего двух, от остальных свидетелей гособвинение вообще отказалось", - сказала адвокат.

Согласно решению суда, арест, наложенный на имущество обвиняемых в виде земельных участков, объектов недвижимости и денежных средств, в том числе находящихся на счетах в иностранных банках, на общую сумму 97 млрд рублей, сохраняется до вступления приговора в законную силу.

Как установлено следствием и судом, с 2012 по 2017 год Ананьевы организовали систематическое хищение денежных средств в особо крупном размере. Обвиняемые вместе с соучастниками, действуя организованной группой, используя фактический контроль над ПАО "Промсвязьбанк", злоупотребили доверием сотрудников банка и предоставленными им полномочиями по управлению кредитной политикой и деятельностью кредитного комитета. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты, открывали кредитные линии, аккредитивы, а также заключали договоры уступки прав требований с подконтрольными российскими и иностранными компаниями-нерезидентами.

После одобрения кредитов денежные средства перечислялись на счета подконтрольных офшорных компаний, в том числе через филиал "Промсвязьбанк-Кипр", после чего использовались для вывода активов банка, финансирования связанных структур, погашения ранее выданных проблемных кредитов, приобретения активов, а также искусственного улучшения финансовых нормативов банка.

В результате банку причинен имущественный ущерб на сумму более 39,4 млрд рублей, которые соучастники похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Ранее в СКР сообщили о завершении расследования данного дела, по которому проходит еще 29 фигурантов.

Братья Ананьевы, имеющие гражданство республики Кипр, объявлены в международный розыск и заочно арестованы в РФ.