Около сотни дронов ликвидировано за сутки над Курской областью

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 98 украинских дронов над регионом с 09:00 9 мая до 09:00 10 мая.

Кроме того, ВСУ 102 раза применили артиллерию по отселённым районам. 18 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак вблизи села Дурово Рыльского района повреждено остекление дома. В селе Крупец повреждён бункер хранения зерна. В деревне Рыжевка повреждён фасад дома, крыша, выбиты окна и повреждена хозпостройка.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.