Мирный житель ранен в результате атаки БПЛА на частный дом в Курской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ по частному дому в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн в воскресенье.

"Сегодня в поселке Песчанский Беловского района вражеский FPV-дрон атаковал территорию частного дома. В результате атаки пострадал 52-летний мужчина. У него осколочное ранение ноги", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил об уничтожении 98 украинских дронов над регионом с 09:00 9 мая до 09:00 10 мая.