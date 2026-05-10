Минобороны заявило о соблюдении ВС РФ режима прекращения огня

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что российские военные строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах в зоне специальной военной операции.

"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

В Минобороны отметили, что в течение прошедших суток оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились.