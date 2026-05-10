Спасатели ликвидировали открытое горение в свердловском поселке

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в поселке Бисерть Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.

По данным областного главка, огнем повреждены семь частных домов, общая площадь пожара составила 800 кв. метров.

Как сообщалось, в Бисерти загорелись несколько домов, из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние строения.

По информации главка МЧС, 10 мая на территории региона фиксируется шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Также в области установлен особый противопожарный режим - использование открытого огня запрещено.