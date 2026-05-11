Рост потребительских цен в Китае в апреле ускорился до 1,2%, превысив прогноз

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 1,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем ожидали их повышения на 0,8%, по данным Trading Economics.

Инфляция в прошлом месяце ускорилась по сравнению с мартом, когда она составила 1%. Стоимость продуктов питания уменьшилась впервые с января - на 1,6% (+0,3% в марте) - из-за снижения цен на свинину, а также свежие овощи и фрукты.

Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 1,8% (+1,2% в марте). Одежда подорожала на 1,5%, стоимость транспортных услуг выросла на 4,6%, медицинских - на 2,2%, образовательных - на 1,3%. Жилищно-коммунальные услуги подешевели на 0,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей выросли на 1,2% в годовом выражении (+1,1% в марте).

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,3% в помесячном выражении (-0,7% в марте). Эксперты ожидали снижения на 0,1%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле увеличились на 2,8% в годовом выражении - максимально с июля 2022 года, сообщило ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 0,5% в марте и превысил консенсус-прогноз экспертов в 1,5%.

В помесячном выражении цены производителей увеличились на 1,7%.