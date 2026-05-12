Разлив нефти ликвидируют на севере Сахалина

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Разлив нефти случился в поселке Катангли Ногликского района на севере Сахалина, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.

"По информации Независимой нефтегазовой компании (ННК), в районе поселка Катангли произошел естественный выход нефти на поверхность", - говорится в сообщении.

ННК приступила к ликвидации разлива нефти. Во вторник в Катангли должны прибыть специалисты Росприроднадзора, которые оценят масштабы ситуации и установят точные причины произошедшего.

В сообщении подчеркивается, что правительство Сахалинской области держит ситуацию на контроле. При необходимости для ликвидации разлива будет выделено специализированное оборудование из материального резерва региона.