Япония проследила за прохождением российского конвоя через Цусимский пролив

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии проследили за прохождением шести российских грузовых судов в сопровождении корветов ВМФ РФ через Цусимский пролив, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ).

По его данным, наблюдение за конвоем в составе двух корветов с бортовыми номерами 333 и 343, танкера "Дубна", морского буксира Тихоокеанского флота и шести грузовых судов началось еще 9 мая при подходе к проливу. 10 мая эти корабли и суда вошли в Восточно-Китайское море, указали в ОКНШ.

Для слежения за их передвижением были задействованы патрульные корабли и самолеты Морских сил самообороны Японии, которые "проводили наблюдение и сбор разведывательной информации", уточнили японские военные.