В Кисловодске создадут музей СВО

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Памятные вещи из зоны специальной военной операции, привозимые бойцами из Кисловодска , будут собраны в музее, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Есть такая идея - создать музей спецоперации (...) доступный каждому - местному жителю и гостю города, школьнику и человеку преклонного возраста, бойцу, прошедшему все тяготы войны, и волонтеру", - написал он в Max.

По его словам, бойцы привозят и передают для фондов будущего музея разные предметы. Кто-то трофеи, а кто-то, что "ему особенно дорого" как память о боевом пути и сослуживцах.

Мэр отметил, что экспозиции музея должны будут показать вклад Кисловодска в защиту Родины.

