В Кузбассе выявили случаи нодулярного дерматита у коров в хозяйстве Ваганово

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Кемеровской области у крупного рогатого скота сельхозпредприятия "Ваганово" (Промышленновский округ, сельхозпредприятие ХК "Сибирский деловой союз", СДС), выявили случаи нодулярного дерматита, сообщил "Интерфаксу" гендиректор АО "Ваганово" Роман Майер.



"Специалисты проводят мониторинг для определения источников заноса заболевания, - отметил он, уточнив, что на предприятии действует усиленный санитарный режим. - Продолжаем работу с Управлением ветеринарии и Россельхознадзором по выполнению всех рекомендаций".

Руководитель Управления ветеринарии Кузбасса Сергей Лысенко заявил "Интерфаксу", что мониторинг проводится также для определения очагов заболевания и их дальнейшего купирования.



"Работы проводятся в соответствии с регламентом ветеринарной службы. Принято решение об обследовании животных в близлежащих населенных пунктах. Это позволит сохранить поголовье скота в личных и фермерских хозяйствах", - уточнил Лысенко.



Сотрудники ветеринарной службы проводят профилактические мероприятия в хозяйствах Кузбасса. "Вакцинирование проводится в соответствии с разработанным графиком с использованием препаратов, предназначенных для защиты поголовья. Специалисты отвечают на вопросы владельцев хозяйств и разъясняют порядок проводимых профилактических мероприятий. На сегодняшний день случаев ухудшения состояния среди крупного рогатого скота после вакцинации не зафиксировано", - отметил Лысенко.



На сайте Североморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщается, что нодулярный дерматит - инфекционная болезнь крупного рогатого скота, сопровождающаяся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.



"Летальность при нодулярном дерматите крупного рогатого скота не превышает 10%. В то же время по данным ряда авторов экономический ущерб значительный, ввиду того что снижается молочная и мясная продуктивность, качество кожевенного сырья, нарушается половая цикличность у коров, а у быков развивается временная половая стерильность", - говорится в сообщении.



Отмечается также, что вирус нодулярного дерматита совершенно неопасен для человека. Также не было выявлено случаев передачи болезни к мелкому рогатому скоту.



"Ваганово" имеет статус племенного репродуктора по разведению КРС черно-пестрой породы. По данным на начало 2024 года, в хозяйстве насчитывалось около 2,4 тысячи голов КРС, в начале 2025 года компания заявила о планах увеличения поголовья до 10 тысяч Животные содержатся по беспривязной технологии, с применением технологии роботодоения. По данным на осень 2025 года "Ваганово" производило 25 тысяч тонн молока в год, или 70 тонн молока в сутки.