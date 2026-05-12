Минобороны РФ сообщило об ударах авиации по пунктам управления украинских БПЛА

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские самолеты при поддержке разведывательных дронов нанесли удары по пунктам управления беспилотной авиации ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Разведка целей, а также объективный контроль их поражения экипажами ВКС осуществлялся операторами разведывательных БПЛА центра "Рубикон", - сказано в сообщении министерства.

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов. В сообщении министерства сказано, что расчеты ведомственного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" и экипажи самолетов ВКС России работали совместно.