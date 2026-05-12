Песков предложил не ждать кадровых решений на фоне глобальной волатильности в экономике

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Изменение оценок роста российской экономики на фоне волатильности на мировых рынках не предполагает принятия кадровых решений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы каждый раз, когда происходит волатильность в глобальной мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает во всем мире, говорите о каких-то кадровых решениях. Это, наверное, вряд ли стоит делать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как воспринял президент понижение оценок роста российской экономики на ближайшие три года, и планируются ли кадровые решения.

"Президент плотно очень занимается экономической проблематикой. Он проводит регулярные совещания с кабинетом министров. На этой неделе состоится очередное такое совещание. Там будет выступление президента", - рассказал Песков.

"Правительство, кабинет министров принимает необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики. Она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках", - подчеркнул он.

Он отметил, что волатильность на мировых рынках сказывается негативно на экономиках практически всех стран мира.

"Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышались", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Правительство
