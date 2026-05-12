ВСУ атаковали две АЗС в Энергодаре, один из выездов в город перекрыт

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали автозаправочные станции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, с помощью БПЛА, один из въездов в город перекрыт, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов во вторник.

"ВСУ произвели удары БПЛА по обеим АЗС на выезде из города. Произошло возгорание автомобиля, загорелась колонка. Выезд через КПП перекрыт", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, движение через контрольно-пропускной пункт закрыто в обоих направлениях. О пострадавших не сообщается. Мэр добавил, что сохраняется высокая угроза повторных атак.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 мая 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская АЭС Энергодар Максим Пухов
Госдума рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

