ВСУ атаковали две АЗС в Энергодаре, один из выездов в город перекрыт

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали автозаправочные станции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, с помощью БПЛА, один из въездов в город перекрыт, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов во вторник.

"ВСУ произвели удары БПЛА по обеим АЗС на выезде из города. Произошло возгорание автомобиля, загорелась колонка. Выезд через КПП перекрыт", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, движение через контрольно-пропускной пункт закрыто в обоих направлениях. О пострадавших не сообщается. Мэр добавил, что сохраняется высокая угроза повторных атак.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.