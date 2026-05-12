Крупнейшие мобильные операторы будут рассылать уведомления от бизнеса через Max

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие операторы мобильной связи - "Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Т2 - подписали стратегические соглашения с национальным мессенджером Max, сообщает пресс-служба мессенджера.

Сотрудничество сторон предполагает использование нацмессенджера для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, развитие совместных услуг и продуктов.

"Пользователи смогут получать в Max сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы", - заявили в пресс-службе.

Уведомления будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам - "Коды подтверждения" и "Полезные уведомления". Папки будут отмечены специальным знаком верификации. Особенно важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь. "Данная технология была успешно протестирована совместно с Минцифры и является основной для входа в приложение Госуслуг", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что новый способ доставки уведомлений будет осуществляться в рамках действующих соглашений операторов со своими бизнес-клиентами.

При этом интеграция с платформой Мах для отправки сообщений доступна всем российским операторам связи.

В перспективе технологическое партнерство позволит бизнесу интегрировать в уведомления новые форматы контента: можно будет добавить изображения, GIF, видео, аудио, цифровые кнопки для активных действий.