В российские отели с 1 апреля можно будет заселиться без паспорта

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - С 1 апреля в российских отелях начинает действовать новый порядок регистрации, заселиться станет возможным не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению, биометрии или через сервисы портала госуслуг.

Соответствующее постановление правительства было принято 27 ноября 2025 года. Оно вступает в силу 1 апреля.

Помимо паспорта для заселения во все классифицированные средства размещения можно будет использовать водительское удостоверение, биометрию или сервисы "Госуслуг".

Дети с российским гражданством смогут заселяться в упрощенном порядке с учетом их возраста. До 14 лет - при предъявлении свидетельства о рождении и документов родителей или сопровождающего лица с нотариальным согласием от родителей, а подростки от 14 до 18 лет - самостоятельно по личным документам, в том числе с использованием цифровых сервисов - биометрии или портала "Госуслуги", также при наличии нотариального согласия от родителей.

Кроме того, по данным Минэкономразвития, в 2026 году в России будет запущена возможность заселяться в отели с помощью мессенджера Max. Крупные гостиничные сети уже тестируют его для регистрации гостей.

В министерстве это назвали шагом к переходу от ручного ввода данных документов к их автоматической загрузке из государственных систем. В частности, в одном из московских отелей под управлением Cosmos Hotel Group начали заселение гостей через Max. Как ранее уточняли в пресс-службе холдинга, после бронирования номера на сайте отеля за несколько дней до заселения на электронную почту пользователя приходит приглашение пройти онлайн-регистрацию. Затем в личном кабинете нужно выбрать мессенджер как инструмент регистрации и подтвердить данные через портал госуслуг. Заполнит анкету сам отель, а при заселении сотрудникам отеля остается только проверить паспорт гостя без ручного ввода данных. Для иностранных граждан порядок заселения в гостиницы не изменится. Им по-прежнему нужен будет паспорт, а несовершеннолетние будут заселяться с родителями, законными представителями либо при наличии у сопровождающего лица согласия родителей. Сохраняется также порядок уведомления миграционных органов.

Госуслуги Минэкономразвития Cosmos Hotel Group Max
