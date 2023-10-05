Президент РФ заявил о фактическом завершении работы РФ над "Сарматом"

Также он сообщил о проведении успешных испытаний "Буревестника"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - РФ практически завершила разработку ранее анонсированных новых видов стратегических вооружений, в том числе ракет "Сармат" и "Буревестник", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Провели успешные испытания "Буревестника" - крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы фактически закончили работу над "Сарматом" - над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нужно бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время", - сказал он.

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