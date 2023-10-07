В России ставят на боевое дежурство стратегическую ракету "Сармат"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ставят на боевое дежурство новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат".

"В настоящее время центр имени Макеева решает задачу оснащения первого ракетного полка комплексом "Сармат" на головном объекте Ракетных войск стратегического назначения", - сообщил Шойгу.

"Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", - сказал министр обороны на совещании на "Красмаше".

"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта", - заявило ведомство.

Минобороны РФ распространило кадры, на которых Шойгу на "Красмаше" проверяет производственные цеха и технологический процесс производства ракеты "Сармат".

Российский министр обороны заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству нового стратегического ракетного комплекса, сообщили в министерстве.

"Генеральный директор АО "Красмаш" доложил о расширении производственных мощностей предприятия, оснащении современным технологичным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию нового производственного корпуса механообрабатывающего производства площадью 18 тыс. кв. метров на 300 рабочих мест, оборудованных по самым современным стандартам", - говорится в релизе Минобороны РФ.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

"Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны", - сообщало Минобороны РФ 20 апреля 2022 года.

В ноябре 2022 года генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик "Сармата"), академик РАН Владимир Дегтярь сказал в интервью "Российской газете", что ракета "Сармат" обеспечит России "щит" на десятилетия.

"Сармат" в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира", - сказал тогда Дегтярь.

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").