Ликвидация разлива нефти на севере Сахалина займет до пяти дней

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий разлива нефти, которая продолжается в поселке Катангли Ногликского района на севере Сахалина, займет до пяти дней, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Ликвидация разлива нефти займет от трех до пяти дней. На месте работают 16 человек и 5 единиц техники от Независимой нефтегазовой компании и компании "Экоспас", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, вся территория выхода нефти оснащена боновыми заграждениями и обваловкой. Расстояние от места сбора нефтесодержащей жидкости до озера Катангли - около 150 метров.

"Защита выставлена, озеро вне опасности", - подчеркивает пресс-служба.

На место для оценки ситуации и причин произошедшего прибыли сотрудники Росприроднадзора. По данным пресс-службы, ситуация находится на контроле у губернатора Валерия Лимаренко.

В понедельник Независимая нефтегазовая компания сообщила областным властям, что в районе поселка Катангли произошел естественный выход нефти на поверхность. О площади загрязнения не сообщается.

