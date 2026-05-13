Поиск

В Брянской области в результате атаки БПЛА ранены два человека

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Брянском районе дроны атаковали деревню Антоновка, там ранены два человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.

В деревне повреждены восемь жилых домов, гражданский автомобиль, ликвидировано возгорание хозяйственной постройки.

На месте работают оперативные и экстренные службы, комиссия по оценке ущерба.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 мая 2026 года Военная операция на Украине
Александр Богомаз Брянский район Брянская область Антоновка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал испытание ракеты "Сармат" важным событием для безопасности России

Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте

В Роспотребнадзоре уточнили, что эндемичны по энцефалиту отдельные территории, а не регионы

 В Роспотребнадзоре уточнили, что эндемичны по энцефалиту отдельные территории, а не регионы

В Лобне запретили прокат электросамокатов

Пожар в поселке Волна на Кубани после падения обломков БПЛА потушен

В Белгородской области с рельсов сошел вагон электрички

Заместителя белгородского губернатора Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия

На пожаре на промобъекте под Уфой пострадали два человека

Бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

 Бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

Возгорание на Астраханском ГПЗ произошло после атаки БПЛА

 Возгорание на Астраханском ГПЗ произошло после атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9365 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2171 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов