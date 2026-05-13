В Брянской области в результате атаки БПЛА ранены два человека

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Брянском районе дроны атаковали деревню Антоновка, там ранены два человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.

В деревне повреждены восемь жилых домов, гражданский автомобиль, ликвидировано возгорание хозяйственной постройки.

На месте работают оперативные и экстренные службы, комиссия по оценке ущерба.