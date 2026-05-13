Поиск

Все задержанные поезда в сообщении с Крымом вошли в график или прибыли на станции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Все поезда в сообщении с Крымом, задержанные из-за приостановки движения по Крымскому мосту, вошли в график или прибыли на станции назначения, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в своем канале в Max в среду.

"Все поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.

Движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто около 2:00 по московскому времени среды, ограничение действовало более двух часов. После возобновления движения задерживалось четыре состава в Крым и два - с полуострова.

Гранд Сервис Экспресс Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

 Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

Закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за рубежом принят Думой

В Кремле предпочли не комментировать сообщения о грузе с затонувшего в 2024 году судна РФ

Песков назвал испытание ракеты "Сармат" важным событием для безопасности России

Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте

 Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте

В Роспотребнадзоре уточнили, что эндемичны по энцефалиту отдельные территории, а не регионы

 В Роспотребнадзоре уточнили, что эндемичны по энцефалиту отдельные территории, а не регионы

В Лобне запретили прокат электросамокатов

Пожар в поселке Волна на Кубани после падения обломков БПЛА потушен

В Белгородской области с рельсов сошел вагон электрички
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9365 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2171 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов