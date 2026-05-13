Все задержанные поезда в сообщении с Крымом вошли в график или прибыли на станции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Все поезда в сообщении с Крымом, задержанные из-за приостановки движения по Крымскому мосту, вошли в график или прибыли на станции назначения, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в своем канале в Max в среду.

"Все поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.

Движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто около 2:00 по московскому времени среды, ограничение действовало более двух часов. После возобновления движения задерживалось четыре состава в Крым и два - с полуострова.