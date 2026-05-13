Госдума приняла два закона о дополнительной соцподдержке участников СВО

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении два закона об усилении мер социальной поддержки участников СВО и их близких.

Один из законов устанавливает право одного из родителей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, на предоставление ежегодного отпуска одновременно с ним.

Второй закон продлевает сроки договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников СВО.

Спикер палаты Вячеслав Володин отмечал, что вопросы поддержки участников СВО, их родных - ключевой приоритет в работе депутатов: начиная с 2022 года в интересах солдат и офицеров, а также их близких Госдумой было принято 164 закона.