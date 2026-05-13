Президент отметил востребованность советских наработок в ракетостроении

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Советские наработки в ракетостроении востребованы до сих пор, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Московского института теплотехники - предприятия ОПК.

"Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия", - сказал он.

Он отметил, что работа института сформировала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны страны.