Минэкономразвития не одобрило идею закрепить в законе направление дивидендов энергокомпаний с госдолей на инвестиции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не поддержало предложенные Минэнерго изменения в закон об акционерных обществах, предусматривающие направление до 2042 года дивпотока на принадлежащие государству акции энергокомпаний на инвестиции. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Изменения в закон об АО были предложены в рамках разработанного Минэнерго законопроекта об инфраструктурном развитии электроэнергетики. Проект предполагает учреждение публично-правовой компании "Росэнергопроект" в качестве института развития в электроэнергетике, а также создание государственного оператора финансовой поддержки отрасли, в том числе за счет дивидендов госэнергокомпаний, выплачиваемых на принадлежащие РФ акции.

По мнению Минэкономразвития, сказал источник "Интерфакса", принятие решений о выплате дивидендов в компаниях, акции которых находятся в собственности государства, относится к компетенции таких компаний и не может являться предметом закона об АО. Ведомство ссылается на определение Конституционного суда, согласно которому, правовое регулирование корпоративных отношений должно учитывать конституционный принцип свободы экономической деятельности, и что общее собрание акционеров вправе самостоятельно принимать стратегические решения.

Так как речь идет о компаниях, акции которых находятся в федеральной собственности, не ясно, почему такие вопросы не могут быть решены в рамках хозяйственной деятельности, отдельных корпоративных решений или на уровне директив, пересказал источник "Интерфакса" позицию Минэкономразвития.

Позиция Минэнерго заключается в том, продолжил источник, что установление в федеральном законе особого режима перенеправления дивидендов является обоснованным ограничением, вводимым для достижения публичных целей. Свобода экономической деятельности не является абсолютной и может быть ограничена в той мере, насколько это необходимо для безопасности страны, также ссылается на Конституцию РФ Минэнерго.

Кроме этого Минэнерго указывает на положение в законе об АО, которое прямо предусматривает право компании принимать решения о выплате дивидендов, если иное не установлено этим же законом.

По информации источника "Интерфакса", пока разногласия между двумя ведомствами не урегулированы. Представители Минэкономразвития и Минэнерго пока не ответили на запросы.

На данный момент в РФ действуют несколько механизмов финансирования проектов в электроэнергетике за счет платежей крупных промышленных потребителей. В частности, таким образом реализуются проекты строительства и модернизации тепловой генерации, проекты в энергодефицитных районах юга РФ и Сибири, ВИЭ, ряд новых энергоблоков на российских АЭС "Росатома".

