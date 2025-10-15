Минэнерго не видит необходимости законодательно закреплять направление дивпотока энергокомпаний на инвестиции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ не видит необходимости законодательно закреплять направление дивпотока энергокомпаний на инвестиции, точечные решения принимаются по госкомпаниям, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак журналистам в кулуарах РЭН-2025.

"Есть законодательство об акционерных обществах, все, что связано с дивидендами. Есть компании, где государство является основным акционером. Основной акционер вправе принимать решения по сфере деятельности", - сказал Грабчак.

"Это точечные решения должны быть по каждой компании", - подчеркнул он.

Грабчак также прокомментировал аналогии с другими отраслями.

"У угольщиков соглашение, это другая форма. Если помните, принимались общие решения по сверхдоходам, но это тоже в рамках законодательства. Разрабатывались соответствующие нормативно-правовые акты. Пока я не слышал, чтобы были такие инициативы. С нашей стороны точно не было", - сказал Грабчак.

Минэнерго РФ поддерживает идею направления дивидендного потока государственных энергокомпаний на инвестиции, говорил в июле 2025 г. министр энергетики Сергей Цивилев.

Государство напрямую владеет крупнейшими долями в "РусГидро" и "Россетях".

В 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов по итогам 2022-2026 гг.

На прошедшем в начале сентября совещании по энергетике у президента РФ Владимира Путина были одобрены меры поддержки ПАО "РусГидро", в том числе направление дивидендного потока на инвестиции.