Поиск

Минэнерго не видит необходимости законодательно закреплять направление дивпотока энергокомпаний на инвестиции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ не видит необходимости законодательно закреплять направление дивпотока энергокомпаний на инвестиции, точечные решения принимаются по госкомпаниям, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак журналистам в кулуарах РЭН-2025.

"Есть законодательство об акционерных обществах, все, что связано с дивидендами. Есть компании, где государство является основным акционером. Основной акционер вправе принимать решения по сфере деятельности", - сказал Грабчак.

"Это точечные решения должны быть по каждой компании", - подчеркнул он.

Грабчак также прокомментировал аналогии с другими отраслями.

"У угольщиков соглашение, это другая форма. Если помните, принимались общие решения по сверхдоходам, но это тоже в рамках законодательства. Разрабатывались соответствующие нормативно-правовые акты. Пока я не слышал, чтобы были такие инициативы. С нашей стороны точно не было", - сказал Грабчак.

Минэнерго РФ поддерживает идею направления дивидендного потока государственных энергокомпаний на инвестиции, говорил в июле 2025 г. министр энергетики Сергей Цивилев.

Государство напрямую владеет крупнейшими долями в "РусГидро" и "Россетях".

В 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов по итогам 2022-2026 гг.

На прошедшем в начале сентября совещании по энергетике у президента РФ Владимира Путина были одобрены меры поддержки ПАО "РусГидро", в том числе направление дивидендного потока на инвестиции.

Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Сийярто заявил, что Венгрия до последнего будет сопротивляться отказу ЕС от энергоресурсов РФ

Новак заявил, что доля российского газа в общеевропейском импорте упала более чем вдвое

Новак заявил о наличии потенциала для наращивания добычи нефти

Новак заявил о наличии потенциала для наращивания добычи нефти

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос

Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода

Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода

Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля

Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });