Поиск

Шойгу прибыл в Бишкек на встречу секретарей Совбезов стран-членов ШОС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Бишкек, где запланирована 21-я встреча секретарей Совбезов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ в среду.

"Шойгу выступит в ходе заседания с оценками ситуации в сфере международной безопасности и предложениями по укреплению сотрудничества в формате ШОС, направленными на повышение роли и авторитета организации в мире", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, секретари Совбезов обсудят развитие сотрудничества и совершенствование механизмов взаимодействия государств-членов ШОС в сферах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков.

В Совбезе РФ сообщили, что участники рассмотрят вопросы в области обеспечения международной информационной безопасности и безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"На заседании прозвучат выступления генерального секретаря ШОС о деятельности ШОС в сфере обеспечения безопасности государств-членов Организации и директора исполнительного комитета РАТС ШОС о деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС", - сообщили в пресс-службе аппарата.

Сергей Шойгу ШОС Бишкек
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

Сергей Алексашенко оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки об армии

Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

 Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Путин посетил предприятие, где разрабатывались стратегические ядерные ракетные комплексы

Бывший вице-губернатор Кубани Минькова осуждена условно по делу о мошенничестве

 Бывший вице-губернатор Кубани Минькова осуждена условно по делу о мошенничестве

В РФ объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

 Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

Закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за рубежом принят Думой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2173 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9367 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов