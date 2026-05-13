Шойгу прибыл в Бишкек на встречу секретарей Совбезов стран-членов ШОС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Бишкек, где запланирована 21-я встреча секретарей Совбезов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ в среду.

"Шойгу выступит в ходе заседания с оценками ситуации в сфере международной безопасности и предложениями по укреплению сотрудничества в формате ШОС, направленными на повышение роли и авторитета организации в мире", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, секретари Совбезов обсудят развитие сотрудничества и совершенствование механизмов взаимодействия государств-членов ШОС в сферах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков.

В Совбезе РФ сообщили, что участники рассмотрят вопросы в области обеспечения международной информационной безопасности и безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"На заседании прозвучат выступления генерального секретаря ШОС о деятельности ШОС в сфере обеспечения безопасности государств-членов Организации и директора исполнительного комитета РАТС ШОС о деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС", - сообщили в пресс-службе аппарата.