Безопасность жителей приграничья Белгородчины обеспечивают 237 бронемашин

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Белгородская область увеличивает парк бронированной техники для защиты жителей приграничья, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня передали три бронированных автомобиля повышенной проходимости, оборудованных системой РЭБ, главам приграничных муниципалитетов для защиты и безопасности жителей. По одному броневику - в Грайворонский, Шебекинский и Ракитянский округа", - написал он в мессенджере.

По его данным, всего в приграничные муниципалитеты передано 237 бронированных автомобилей: скорой помощи, самообороне, "Орлану" и "БАРСу-Белгород".

"Подали заявку в правительство Российской Федерации на поставку дополнительных 140 бронированных машин" - добавил Гладков.

Бронемашины выполняют задачи по перевозке жителей из обстреливаемых населенных пунктов, транспортировке продуктов, сопровождению аварийных бригад.

Вячеслав Гладков Белгородская область
