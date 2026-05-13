Минсельхоз отметил рост производства в России тепличных овощей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Производство тепличных овощей в организованном секторе, по данным на 5 мая, превысило 560 тысяч тонн, что на 2,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В том числе урожай тепличных томатов составил 220,6 тысячи тонн, огурцов - 325,7 тысячи тонн.

Лидерами среди регионов по тепличному овощеводству являются Московская, Липецкая, Воронежская, Калужская, Волгоградская области, Ставропольский и Краснодарский края.

По данным Минсельхоза, в настоящее время в 76 регионах работает более 350 тепличных хозяйств общей площадью порядка 3,3 тысячи га. Основные объемы производства сосредоточены в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. До 2028 года в России планируется реализовать свыше 27 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых превысит 164,2 тысячи тонн продукции в год.

Ведомство уточняет, что для развития этой отрасли действует комплекс мер господдержки, среди которых - субсидирование процентных ставок, возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов и селекционно-семеноводческих центров, а также поддержка проектов с применением технологий досвечивания.

Как сообщалось, по данным ассоциации "Теплицы России", в 2025 году тепличная отрасль вырастила 1,65 млн тонн овощей, что на 1,2% больше, чем в 2024 году.

Минсельхоз
