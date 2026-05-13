Путин обсудил с Бердымухамедовым укрепление стратегического партнерства РФ и Туркменистана

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.

Подчеркнута важность предстоящего в октябре заседания Совета глав государств СНГ под председательством Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов в эти дни находится в Казани, где участвует в XVII Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".