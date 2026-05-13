Поиск

"Роснефть" сможет проводить собрания акционеров в Иркутске, Ангарске и Большом Камне

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" добавила в устав Большой Камень, Иркутск и Ангарск в качестве возможных мест проведения собрания акционеров, говорится в обновленной редакции документа, опубликованного компанией.

Эти изменения акционеры утвердили на внеочередном собрании, которое прошло в заочной форме 4 мая.

Рекомендации для расширения перечня внесены "с учетом мест присутствия акционеров, размещения крупнейших производственных и логистических активов, ключевых контрагентов и потребителей продукции ПАО "НК "Роснефть", пояснял совет директоров.

До этого, в соответствии с уставом НК, "Роснефть" могла проводить собрания акционеров (в форме совместного присутствия акционеров) в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Красногорске Московской области.

В городе Большой Камень Приморского края создается судоверфь "Звезда" консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанк. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. В настоящее время в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомные ледоколы проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения. ССК "Звезда" вышел на проектный уровень и обладает всеми необходимыми технологиями по строительству крупнотоннажных гражданских судов. Всего на верфи спущено на воду уже 16 судов, активно строятся еще более 20.

В Ангарске Иркутской области базируется "Ангарская нефтехимическая компания" (АНХК), ежегодно перерабатывающая порядка 9 млн тонн нефти. Основные виды продукции - нефтепродукты, нефтехимия, смазочные масла. Прямогонный бензин и углеводородные газы с АНХК поступают на Ангарский завод полимеров (АЗП), также контролируемый "Роснефтью". АЗП ежегодно производит 200 тыс. тонн этилена, 100 тыс. тонн пропилена и 60 тыс. тонн бензола.

Также в Иркутской области "Роснефть" ведет разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения - одного из крупнейших в Восточной Сибири, а также месторождений Даниловского кластера.

Ангарск Иркутск Звезда Роснефть Большой Камень
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Врио главы Брянской области после отставки Богомаза назначен Егор Ковальчук

Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

 Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

На промобъекте под Уфой ликвидировали открытое горение

В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

 В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

Сергей Алексашенко оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки об армии

Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

 Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Путин посетил предприятие, где разрабатывались стратегические ядерные ракетные комплексы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9370 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2173 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов