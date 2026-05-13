"Роснефть" сможет проводить собрания акционеров в Иркутске, Ангарске и Большом Камне

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" добавила в устав Большой Камень, Иркутск и Ангарск в качестве возможных мест проведения собрания акционеров, говорится в обновленной редакции документа, опубликованного компанией.

Эти изменения акционеры утвердили на внеочередном собрании, которое прошло в заочной форме 4 мая.

Рекомендации для расширения перечня внесены "с учетом мест присутствия акционеров, размещения крупнейших производственных и логистических активов, ключевых контрагентов и потребителей продукции ПАО "НК "Роснефть", пояснял совет директоров.

До этого, в соответствии с уставом НК, "Роснефть" могла проводить собрания акционеров (в форме совместного присутствия акционеров) в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Красногорске Московской области.

В городе Большой Камень Приморского края создается судоверфь "Звезда" консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанк. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. В настоящее время в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомные ледоколы проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения. ССК "Звезда" вышел на проектный уровень и обладает всеми необходимыми технологиями по строительству крупнотоннажных гражданских судов. Всего на верфи спущено на воду уже 16 судов, активно строятся еще более 20.

В Ангарске Иркутской области базируется "Ангарская нефтехимическая компания" (АНХК), ежегодно перерабатывающая порядка 9 млн тонн нефти. Основные виды продукции - нефтепродукты, нефтехимия, смазочные масла. Прямогонный бензин и углеводородные газы с АНХК поступают на Ангарский завод полимеров (АЗП), также контролируемый "Роснефтью". АЗП ежегодно производит 200 тыс. тонн этилена, 100 тыс. тонн пропилена и 60 тыс. тонн бензола.

Также в Иркутской области "Роснефть" ведет разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения - одного из крупнейших в Восточной Сибири, а также месторождений Даниловского кластера.