Лавров выразил уверенность, что РФ и Индия достигнут всех целей, поставленных их лидерами

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели переговоры в Нью-Дели.

В начале встречи российский министр выразил уверенность, что Россия и Индия достигнут всех целей, поставленных лидерами двух стран в ходе их встречи в декабре прошлого года, включая увеличение товарооборота до $100 млрд.

Лавров подчеркнул: "Не сомневаюсь, что поставленные цели будут достигнуты".

Кроме того, глава МИД РФ особо отметил взаимодействие Москвы и Нью-Дели на различных многосторонних площадках, таких как БРИКС, ШОС, ООН, отметив продуктивность решения на них возникающих в мире проблем при участии России и Индии.

"Очень ценю возможность сверить часы по этим важнейшим вопросам", - сказал Лавров.

