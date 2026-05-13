Депутат Кошелев вышел из ЛДПР, скоро его исключат из фракции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев вышел из ЛДПР, вскоре его должны исключить и из фракции, сообщает пресс-служба партии.

"Кошелев покинул ЛДПР. Вопрос исключения его из фракции - это вопрос времени, который находится на контроле руководства партии", - сообщили в пресс-службе ЛДПР в среду.

Ранее в среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем канале в Мах о намерении Кошелева участвовать в предварительном голосовании партии "Единая Россия". "Он уже подал документы в оргкомитет. Как секретарь реготделения "Единой России" полностью поддерживаю такое решение", - сообщил Федорищев.