Минобороны РФ заявило об ударе по двум логистическим центрам ВСУ в Запорожье

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Расчётами БПЛА "Герань" уничтожены два логистических центра в Запорожье, работающих в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России во вторник.

"В целях нарушения логистических цепочек противника и сокращения возможностей по доставке военных грузов нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань - 4 Сикер" по двум логистическим центрам в городе Запорожье", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате удара на грузовых терминалах возник пожар, повреждено несколько грузовых автомобилей.

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов по логистическим центрам.