Совбез РФ заявил о намерении России взаимодействовать с Ираном для урегулирования ближневосточного кризиса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия настроена на тесное взаимодействие с Ираном для поиска вариантов мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов на встрече с зампредседателя иранского Совбеза Али Багери.

"Отмечаем высокий уровень внешнеполитической координации между нашими странами в нынешних сложных условиях. Мы поддерживаем регулярный диалог на высшем и высоком уровне", - сказал Венедиктов.

"Россия решительно осуждает агрессию США и Израиля против вашей страны. Выражаем соболезнования в связи с невосполнимой утратой в ходе ударов Вашингтона и Тель-Авива иранских государственных деятелей и военноначальников, которые преданно служили интересам своей страны и своего народа", - заявил заместитель секретаря Совбеза РФ.

"Отмечаем, что несмотря на болезненные потери, иранцы не сломлены. Народ продемонстрировал сплоченность перед внешней угрозой. Настроены на тесное взаимодействие с Тегераном в целях поиска вариантов мирного урегулирования кризиса на основе принципов международного права", - добавил он.

Багери возглавляет делегацию Ирана на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Беседа проходит "на полях" 21-й встречи секретарей Совбезов ШОС в Киргизии.