Подозреваемый в убийстве 20-летней давности установлен в Удмуртии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следователи СУ СКР по Удмуртии совместно с сотрудниками полиции установили подозреваемого в убийстве, совершенном 20 лет назад, сообщает пресс-служба управления в среду.

В июне 2006 года в Камбарском районе было обнаружено тело 26-летней девушки. По горячим следам преступника не нашли, но следователи и полицейские продолжали его поиски.

В результате в поле зрения следователя-криминалиста попал 54-летний ранее судимый местный житель, отбывающий наказание за совершение аналогичного преступления в 2020 году.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

Следователи установили, что мужчина познакомился с девушкой в селе Камское и предложил вместе отправиться пешком в город Камбарка. В лесу он изнасиловал свою спутницу и задушил, чтобы скрыть преступление.

Пресс-служба МВД по Удмуртии уточняет, что мужчина отбывает наказание также на территории республики. Его причастность к преступлению была установлена совместно следователями и сотрудниками уголовного розыска.

СКР МВД Удмуртия
