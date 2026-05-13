Аэропорт Череповца обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

Данный режим работы действует в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в среду аэропорт Череповца приостановил обслуживание рейсов.