Песков уверяет, что Гладкову и Богомазу предложат новые места работы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новые места работы будут обязательно предложены бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет предложено обязательно", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду президент РФ принял отставки по собственному желанию Гладкова и Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, Брянской - Егор Ковальчук.