Поиск

Норвегия планирует провести переговоры с Россией по безопасности в Арктике

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Норвежские военные намерены обсудить с представителями РФ безопасность и стабильность в Арктике, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря штаба вооруженных сил (ВС) королевства Руне Хаарстада.

"У нас запланированы предстоящие встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона", - заявил изданию Хаарстад.

По его словам, "также проводятся встречи на стратегическом уровне в соответствии с двусторонним договором об инцидентах на море".

"Цель состоит в том, чтобы повысить безопасность нашего персонала и судов при их нахождении в непосредственной близости друг от друга. Контакты с Россией сведены к минимуму, но мы уделяем приоритетное внимание поддержанию контактов по темам, которые мы согласны обсуждать", - уточнил представитель норвежской армии в беседе с изданием.

Ранее главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен выступил с инициативой создать прямую горячую линию между военными ведомствами Норвегии и России, напоминают "Известия".

Норвегия Арктика Крайний Север Эйрик Кристофферсен Руне Хаарстада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 13 мая

Врио главы Брянской области после отставки Богомаза назначен Егор Ковальчук

Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

 Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

Открытое горение ликвидировано на ЛПДС "Транснефти" в Башкирии

В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

 В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

Сергей Алексашенко оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки об армии

Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

 Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9373 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2175 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов