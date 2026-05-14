Норвегия планирует провести переговоры с Россией по безопасности в Арктике

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Норвежские военные намерены обсудить с представителями РФ безопасность и стабильность в Арктике, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря штаба вооруженных сил (ВС) королевства Руне Хаарстада.

"У нас запланированы предстоящие встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона", - заявил изданию Хаарстад.

По его словам, "также проводятся встречи на стратегическом уровне в соответствии с двусторонним договором об инцидентах на море".

"Цель состоит в том, чтобы повысить безопасность нашего персонала и судов при их нахождении в непосредственной близости друг от друга. Контакты с Россией сведены к минимуму, но мы уделяем приоритетное внимание поддержанию контактов по темам, которые мы согласны обсуждать", - уточнил представитель норвежской армии в беседе с изданием.

Ранее главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен выступил с инициативой создать прямую горячую линию между военными ведомствами Норвегии и России, напоминают "Известия".