Пеплопад от вулкана Безымянный угрожает камчатским поселкам

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Безымянный, который извергается на Камчатке, в четверг утром выбросил столб пепла на высоту до 4 км над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется к юго-западу от вулкана, сообщает главное управление МЧС России по региону.

"На пути пеплового шлейфа находятся поселки Атласово, Лазо, Таежный и село Долиновка Мильковского округа. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, при изменении направления ветра не исключается вероятность оседания пепла в населенных пунктах Быстринского, Усть-Камчатского и Тигильского округов.

Для Безымянного установлен оранжевый код авиационной опасности.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.

МЧС России Ключевская сопка Камчатка
