Бывшего замглавы Минприроды Буцаева обвинили в миллионном хищении у РЭО

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бывшему замминистра природных ресурсов и экологии Денису Буцаеву предъявлено обвинение в мошенническом хищении у ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

"Буцаеву вменяется миллионное хищение денежных средств у ППК РЭО, ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ)", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Собеседник не исключил, что в ходе расследования могут вскрыться иные противоправные деяния экс-чиновника.

Расследованием дела занимается ГСУ ГУ МВД России по Москве.

В свою очередь, в Тверском суде Москвы сообщили, что в ближайшее время будет рассмотрено ходатайство следователя о заочном аресте Буцаева.

Если вина бывшего замминистра будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Обвиняемый объявлен в розыск.

23 апреля чиновник подал в отставку по собственному желанию, после чего покинул Россию. В Минприроды он курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию "Российский экологический оператор" (ППК РЭО).

ППК РЭО – государственная компания, созданная в 2019 году для реализации "мусорной реформы" в России. РЭО формирует систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обеспечивает ее эффективность, привлекает инвестиции в инфраструктуру, а также занимается просвещением и внедрением раздельного сбора отходов. Буцаев был генеральным директором ППК РЭО до перехода в Минприроды.