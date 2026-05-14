Компания выплатит более 1 млрд рублей за несанкционированную свалку в Ленобласти

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суд удовлетворил иск комитета госэконадзора Ленинградской области и признал компанию виновной в причинении значительного ущерба окружающей среде на земельном участке в Ломоносовском районе, сообщает пресс-служба комитета в четверг.

На участке в Виллозском сельском поселении, принадлежащем ООО "Аква-Марин", была обнаружена несанкционированная свалка отходов, в том числе опасных. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы.

Эконадзор добился прекращения незаконной деятельности и потребовал через суд взыскать с собственника участка 1,27 млрд рублей за вред, нанесенный окружающей среде.

"Решение суда в нашу пользу еще раз подтверждает, что юридические лица несут ответственность за ущерб, причиненный природе, и обязаны компенсировать этот вред за счет собственных средств. Мы будем добиваться исполнения решения суда в полном объеме, как это предписано законодательством РФ", - цитирует пресс-служба председателя комитета госэконадзора Ленобласти Рамилу Агаеву.

