Володин заявил, что суд определит будущее релокантов, ругавших Россию и захотевших вернуться

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Будущее желающих вернуться в Россию релокантов, отметившихся различными негативными комментариями в адрес своей Родины, определять будет суд, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины. Конечно, надо понимать, что, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан", - сказал Володин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, "тот, кто совершал такие поступки, рано или поздно, придет к осознанию, и ему надо будет приносить деятельное раскаяние, но здесь уже суд решает, насколько вина подпадает под уголовную ответственность и какая это уголовная ответственность".

Председатель Госдумы таким образом прокомментировал сообщения в СМИ о направлении в его адрес супругой российского актера Дмитрия Назарова письма с просьбой разрешить им вернуться в Россию из Франции.

