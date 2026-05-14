ВС РФ нанесли массированный удар по военным целям на Украине

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заявили в министерстве.