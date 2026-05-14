Поиск

ВС РФ нанесли массированный удар по военным целям на Украине

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заявили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

 Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Минпромторг предложил ввести обязательную долю российской спецтехники в строительстве дорог

Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам

 Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам

ВС РФ нанесли массированный удар по военным целям на Украине

Володин заявил, что суд определит будущее релокантов, ругавших Россию и захотевших вернуться

 Володин заявил, что суд определит будущее релокантов, ругавших Россию и захотевших вернуться

В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в восьми регионах России

Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

 Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч

 Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов