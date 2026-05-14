Поиск

Проверку организуют в детсадах Махачкалы после травмирования девочки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Внеплановую проверку начнут в дошкольных учреждениях Махачкалы после инцидента с травмированием девочки в одном из детских садов города, сообщила начальник управления образования администрации столицы Дагестана Шаганэ Баймурзаева.

Она добавила, что управление образования мэрии Махачкалы также запускает анонимный телефон доверия для родителей и сотрудников детсадов. "Если кто-то увидит грубость, агрессию или жестокое отношение к детям - мы должны узнавать об этом сразу по телефону: 8(8722) 67-25-63", - отметила Баймурзаева.

Накануне в СУ СКР по Дагестану сообщили, что после получения тяжелой травмы малолетним воспитанником детсада были возбуждены уголовные дела об оказании небезопасных услуг и халатности в отношении заведующей и работников одного из дошкольных учреждений в Махачкале.

Арестованы двое воспитателей и няня махачкалинского детского сада № 22.

Ранее СМИ сообщали, что в одном из детсадов Махачкалы ребенку отрубило палец на ноге, сотрудники не вызвали медиков и не сообщили о произошедшем родителям, которые обнаружили травму самостоятельно.

Дагестан СКР Махачкала
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в восьми регионах России

Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

 Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч

 Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч

Шойгу заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужно устранить все его первопричины

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

 Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье

 Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2182 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9374 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов