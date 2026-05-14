Проверку организуют в детсадах Махачкалы после травмирования девочки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Внеплановую проверку начнут в дошкольных учреждениях Махачкалы после инцидента с травмированием девочки в одном из детских садов города, сообщила начальник управления образования администрации столицы Дагестана Шаганэ Баймурзаева.

Она добавила, что управление образования мэрии Махачкалы также запускает анонимный телефон доверия для родителей и сотрудников детсадов. "Если кто-то увидит грубость, агрессию или жестокое отношение к детям - мы должны узнавать об этом сразу по телефону: 8(8722) 67-25-63", - отметила Баймурзаева.

Накануне в СУ СКР по Дагестану сообщили, что после получения тяжелой травмы малолетним воспитанником детсада были возбуждены уголовные дела об оказании небезопасных услуг и халатности в отношении заведующей и работников одного из дошкольных учреждений в Махачкале.

Арестованы двое воспитателей и няня махачкалинского детского сада № 22.

Ранее СМИ сообщали, что в одном из детсадов Махачкалы ребенку отрубило палец на ноге, сотрудники не вызвали медиков и не сообщили о произошедшем родителям, которые обнаружили травму самостоятельно.