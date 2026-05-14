В Кремле заявили, что визит Путина в Китай состоится в самое ближайшее время

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Визит президента РФ Владимира Путина в Китай готовится, он состоится в самое ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи. Он состоится в самое ближайшее время", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, определены ли сроки визита Путина в Китай.

"В ближайшее время мы их (сроки визита - ИФ) объявим", - отметил Песков.