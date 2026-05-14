Шойгу заявил об отсутствии перспектив разработки соглашения по ядерному сдерживанию

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о деградации в области регулирования ядерного сдерживания, перспектив к разработке новых документов нет.

"Идет деградация всех инструментов, в первую очередь, инструментов ядерного сдерживания", - сказал Шойгу журналистам в четверг.

"Сегодня у нас фактически не осталось ни одного документа, договора, мирного соглашения, которое бы могло регулировать это", - заявил он.

"Еще более тревожно, что перспективы даже для начала разработки этого документа нет, потому, что взгляды настолько различны", - сообщил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, некоторые государства хотят, чтобы в разработке документа участвовали все страны, обладающие ядерным оружием, другие хотят выделять ключевых игроков.

"Все всё глубже уходят туда, откуда ранее усилиями лидеров многих государств вышли", - заявил Шойгу.