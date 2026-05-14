В ЕР готовят законопроект об отстранении от работы в домах неэффективных УК

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил о подготовке к внесению в палату законопроекта об отстранении от работы недобросовестных управляющих компаний.

По его словам, инициатива, разработанная депутатами фракции "Единая Россия", предоставит регионам право убирать с рынка неэффективно работающие организации. "Вчера этот вопрос активно обсуждался на заседании Госдумы. Было поручение председателя Госдумы Вячеслава Володина ускорить работу и найти механизм, который позволит изымать у нерадивых управляющих компаний из управления конкретные многоквартирные дома, где жители недовольны (качеством работы - ИФ). И комитет, и фракция "Единая Россия" эту работу ускорят", - сказал Пахомов журналистам.

Он уточнил: "До конца текущей сессии приступим к рассмотрению этого законопроекта, фракция его внесёт".

Сергей Пахомов Единая Россия ЖКХ Госдума
