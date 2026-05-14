Дума ратифицировала соглашение с Астаной о работе военной фельдъегерско-почтовой связи

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала соглашение между правительствами России и Казахстана о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.

Соглашение подписано 31 октября 2025 года. Его положения позволяют военным фельдъегерям российской стороны использовать воздушные суда гражданской авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт. В целях обеспечения неприкосновенности перевозимой корреспонденции и беспрепятственного пересечения государственных границ фельдъегерями соглашение устанавливает порядок доставки ими воинской корреспонденции.

При доставке воинской корреспонденции фельдъегеря наделены правом иметь при себе табельное оружие, основание для перемещения которого через государственную границу России и Казахстана установлено соглашением.

